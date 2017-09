Segunda fase abre a porta do ensino superior a mais 9831 estudantes

Paulo Alexandre Amaral - RTP28 Set, 2017, 00:01 / atualizado em 28 Set, 2017, 00:03 | Educação

A soma dos estudantes colocados nas duas fases do concurso nacional – 47173 – representa um acréscimo de 2,9 por cento face ao número de estudantes colocado segundo esta via de entrada no ensino superior.



Outros 26 mil estudantes chegam também este ano às carteiras do superior mas de acordo com outras vias de ingresso, o que significa que para já o contingente de estudantes do superior aumenta este ano em 73 mil novos estudantes.

Divisão quase perfeita entre politécnicos e universidades



Entretanto, os dados da segunda fase permitem dizer que 40 por cento dos estudantes foram colocados na primeira opção, 4674 no ensino politécnico (mais 2% do que na segunda fase de 2016) e 5157 no ensino universitário (mais 3%). Os resultados da segunda fase estão disponíveis no site da Direção-Geral do Ensino Superior (http://www.dges.mctes.pt), podendo tambéma ser consultados através da aplicação ES Acesso.



O relatório disponibilizado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior revela ainda que a esta segunda fase apresentaram-se a concurso 19135 candidatos para 11419 vagas (às quais acresceram 2320 vagas libertadas da primeira fase). Ficaram por ocupar cerca de quatro mil vagas.



Para estes novos estudantes, as matrículas e inscrições deverão ser realizadas a partir desta quinta-feira até 2 de outubro na própria instituição em que ficaram colocados.



A abertura de uma terceira fase do concurso será decidida por cada instituição do ensino superior. Sendo esse o caso, as vagas serão divulgadas a 5 de outubro no site da Internet da Direção-Geral do Ensino Superior (http://www.dges.gov.pt) e a candidatura deverá ser apresentada entre 5 e 9 de outubro através do sistema online disponível no mesmo site da DGES.