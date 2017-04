Emmanuel Macron, a novidade política que avança rumo ao Eliseu

Christopher Marques - RTP 23 Abr, 2017, 19:59 | Eleições França 2017

Apresenta-se como independente e criou o seu próprio movimento para se lançar na corrida presidencial. Emmanuel Macron é um candidato associado a duas ideias aparentemente contraditórias: agita a bandeira da renovação, porque não está associado a nenhum partido, mas é também o candidato que transporta o balanço da governação socialista dos últimos cinco anos.



Afinal, Macron foi conselheiro para os assuntos económicos de François Hollande, antes de assumir a liderança do Ministério da Economia. Macron recebeu mesmo recentemente o apoio de Manuel Valls, ex-primeiro-ministro de François Hollande, apesar de não ser o candidato oficial do Partido Socialista.



A carreira de Macron começa na Função Pública francesa, depois de ter sido formado na Escola Nacional de Administração. Participa numa comissão criada em 2008 por Nicolas Sarkozy para promover o crescimento económico em França. Deixa depois a Função Pública e passa a integrar os quadros do banco de investimento Rothschild.



Regressa ao Estado francês em 2012, já com François Hollande no poder. Passa a ser o secretário-geral adjunto do Eliseu, ocupando um lugar de destaque como conselheiro do Presidente francês. Abandona o Eliseu em junho de 2014, mas não ficaria longe do poder por muito tempo.



Emmanuel Macron é nomeado ministro da Economia em agosto de 2014. Sucede a Arnaud Montebourg no cargo, numa remodelação governamental que se apresenta como um marco na viragem à direita de François Hollande.

O que promete Macron?

Na passagem pelo Ministério da Economia, Macron é o responsável por uma vasta proposta de liberalização da economia. Vulgarmente chamada de lei Macron, aumenta o número de domingos em que os comércios podem abrir. Avança ainda com a liberalização das linhas de autocarro interurbanas e altera a legislação sobre o despedimento coletivo.A reforma merece críticas no seio do próprio Partido Socialista. Com receio de ver a lei chumbada pela sua própria maioria, o Governo recorre ao artigo 49.3 da Constituição francesa, aprovando a lei sem votação no Parlamento.Macron ainda era ministro quando, em abril de 2016, cria o movimento político Em Marcha!. As dúvidas de uma eventual candidatura presidencial surgem fortemente e reforçam-se ao longo dos meses. Em agosto, anuncia a saída do Executivo. Em novembro, formaliza a candidatura ao Eliseu. Torna-se favorito com a derrota de Manuel Valls nas primárias socialistas e o escândalo dos empregos fictícios de François Fillon.Candidata-se às eleições presidenciais sem nunca ter sido antes candidato a qualquer eleição. Se vencer, será, aos 39 anos, o mais jovem Presidente da República francesa, batendo o recorde do primeiro Presidente da República Francesa: Luís Napoleão Bonaparte (1842-1852).Emmanuel Macron tenta fugir à dicotomia entre esquerda e direita e apresenta-se como o mais europeísta dos candidatos presidenciais. Foi ministro do Governo socialista mas ostenta uma visão liberal da economia.O candidato do Em Marcha! pretende avançar com um plano de investimentos públicos de 50 mil milhões de euros, reduzir a taxa de imposto sobre as empresas e o peso das contribuições sociais. Pretende ainda avançar com a redução do número de funcionários públicos: menos 120 mil até 2022. Quer manter o modelo das 35 horas semanais mas dar mais espaço à negociação no seio das empresas.Macron quer avançar com a construção de mais 15 mil lugares nas cadeias francesas, aumentar os efetivos policiais e o investimento em defesa. Quer alargar ainda o acesso à Procriação Médica Assistida aos casais homossexuais e às mulheres solteiras. Macron quer ainda reduzir o número de deputados da Assembleia da República e impedir os eleitos de empregar membros da sua própria família.Em Bruxelas, Macron defende a criação de um orçamento europeu, a criação de guardas-fronteiriços europeus e a harmonização entre Estados-membros das regras sociais e financeiras. O candidato quer ainda lutar contra as práticas de otimização fiscal.