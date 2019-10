Presidente recebe partidos. Costa prepara arranque de negociações

RTP08 Out, 2019, 08:47 / atualizado em 08 Out, 2019, 08:49 | Legislativas 2019

António Costa prepara negociações com partidos à esquerda. PR hoje hoje todos os partidos com assento parlamentar | Lusa

A RTP apurou que PS e Bloco de Esquerda vão reunir-se já esta quarta-feira. O encontro, de iniciativa dos socialistas, foi marcado ao final do dia de segunda-feira.



O encontro vai contar, do lado dos socialistas, com António Costa, primeiro-ministro e secretário-geral do PS, Carlos César, o presidente do partido, Ana Catarina Mendes, a secretária-geral adjunta e Duarte Cordeiro, que substitui Pedro Nuno Santos, que até aqui foi o homem forte do Governo nas negociações à esquerda.



O jornal Observador conta que, para além da reunião com o Bloco, há também reuniões marcadas com PCP, PAN e Livre.



Marcelo recebe partidos







Ainda de acordo com o site da Presidência, as audições vão começar pelo Livre, o partido menos votado, às 11h30, e terminam com o PS, às 20h00.







Às 12h00, o PR encontra-se com a Iniciativa Liberal, com o Chega às 12h30, o PEV às 13h00 e o PAN às 13h30.



À tarde, as audições no Palácio de Belém são retomadas às 16:00, hora prevista para a reunião com o CDS-PP. Seguir-se-á o PCP, às 17h00, o Bloco de Esquerda às 18h00, o PSD às 19h00 e o PS às 20h00.

Numa nota publicada nooficial da Presidência da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa saudouNo documento é explicado que, “dado que se realiza a 17 e 18 de outubro um importante Conselho Europeu, nomeadamente por causa do Brexit, o Presidente da RepúblicaA nomeação do primeiro-ministro ocorre de acordo com o artigo 187.ª da Constituição da República Portuguesa, que estabelece quePara além do PS, PSD, BE, CDU, CDS e PAN, Marcelo irá também reunir-se com os três novos partidos que entraram para o Parlamento: o Iniciativa Liberal, Chega e Livre.