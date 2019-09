Rio elogia MP por ter "cumprido obrigação" sobre Tancos depois de o PS lhe "ter dado tudo"

Foto: Tiago Petinga - Lusa

Numa sessão de perguntas e respostas em Coimbra -- iniciativa de campanha que o PSD designa de 'talk' -, a cabeça de lista por Coimbra, Mónica Quintela, e porta-voz do partido para os assuntos de justiça questionou Rui Rio se compreendia que "determinada instituição" tinha razões para estar em desagrado com um Governo "que a tratou tão bem", depois de o Expresso ter noticiado que o PS acredita numa conspiração política do Ministério Público (MP) sobre o caso de Tancos.



"O PS deu tudo o que havia para dar ao Ministério Público (...) Deu-lhes um aumento muito desigual relativamente às outras classes profissionais", afirmou, comparando com salários como os dos generais das Forças Armadas ou os professores catedráticos.



Admitindo que até poderá ser mal interpretado - "vão dizer, agora agradou-te" -, Rui Rio concretizou.



"O Ministério Público só tinha de estar contente com o PS, o tal elogio é por isto: apesar de o Governo ter feito tudo aquilo que eles queriam, eles não deixaram de cumprir a sua obrigação. E eu, se sou tão critico em muitas coisas, também tenho de ser justo e aqui elogiar: tem a ver com o PS no Governo ter dado tudo e ainda assim houve a independência necessária para fazer isso", afirmou.