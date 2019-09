Tancos. Costa considera lamentáveis as afirmações de Rio

Cristina Sambado - RTP30 Set, 2019, 09:08 / atualizado em 30 Set, 2019, 09:49 | Legislativas 2019

“Eu já há muitos meses que disse que nada sabia sobre esse caso [Tancos] e em particular sobre a forma como as armas foram recuperadas”, afirmou António Costa.





Segundo o secretário-geral do Partido Socialista, “o Dr. Rui Rio faz simplesmente uma insinuação que é absolutamente lamentável”.





Tiago Contreiras, Luís Vilar - RTP





Entrevista à RTP emitida no sábado



Rio insiste que só questinou Costa

“Eu não fiz nenhuma acusação de ordem judicial, digamos assim, eu não tirei nenhuma conclusão de ordem judicial. Limitei-me a colocar questões de ordem política. E essas são a minha obrigação. Era absolutamente impossível o líder da oposição não colocar questões políticas face à gravidade do que aconteceu em Tancos. Isto é óbvio”, afirmou.







“Devo dizer que surpreendente, numa pessoa que eu julgava que seria firme nos seus princípios e que num dia diz que passa de maior inimigo público do Ministério Público, para de repente ser o maior desconfiado quanto àquilo que é a competência própria dos tribunais”, acrescentou.O secretário-geral do PS não perdoa as declarações de Rui Rio que, também numa entrevista exclusiva à RTP, afirmou que “há uma grande probabilidade” de António Costa ter tido conhecimento do Caso de Tancos e ter mentido no Parlamento.“Não admito que ninguém ponha em causa a minha palavra. A minha palavra está posta por escrito há muitos meses na comissão parlamentar de inquérito. Eu bem sei que o Dr. Rui Rio não é deputado, não estava no grupo parlamentar, não confiava nos seus deputados. Teve ao longo deste tempo todo para fazer as perguntas que quis fazer. Nunca perguntou nada”, frisou.“E acho lamentável que agora, a meio da campanha eleitoral, venha querer politizar um caso que está entregue à justiça. E na justiça deve continuar“.Para António Costa, a entrada do caso Tancos “tem dignificado pouco a campanha eleitoral”.“Eu percebo que se possa estar nervoso quando as campanhas não correm bem. Mas aquilo que define um político é a capacidade de manter a cabeça fria e nervos de aço, nos momentos mais difíceis. Eu creio que o Dr. Rui Rio está mal habituado porque só tem ido a eleições com vitórias asseguradas”, sublinhou.O presidente do PSD reagiu, pouco depois, ao esclarecimento do secretário-geral do PS. Rui afirma que não viu a entrevista, mas insiste que não pôs a causa a palavra de ninguém e que se limitou a questionar António Costa.“Agora, o Partido Socialista, seja o engenheiro Sócrates, seja o Dr. António Costa, ou qualquer outra pessoa do Partido Socialista, não sabem como me atacar e resolvem ver aquilo que não existe. Ou melhor eles sabem que não existe, mas confundem as coisas de propósito”, acrescentou.Rui Rio questiona onde é que colocou a palavra de António Costa em causa e frisa que apenas lhe colocou uma pergunta.“Onde é que eu pus a palavra dele em causa? Fiz-lhe uma pergunta, sabe ou não sabe? Se sabe é de uma maneira, se não sabe é da outra e ambas são más”, rematou.