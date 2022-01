MNE espanhol diz que "grande vitória" do PS é "momento social-democrata na Europa"

À entrada na comissão de Assuntos Ibero-Americanos do Senado espanhol (câmara alta do parlamento), José Manuel Albares, em declarações à imprensa, considerou que este é "um momento social-democrata para a Europa" e que a crise da covid-19 exige "o que os sociais-democratas têm no seu ADN": "A defesa da saúde pública, não deixando ninguém para trás e enfrentando a crise sanitária e económica com fundos europeus".

Albares salientou que a vitória socialista em Portugal "recompensou um governo que é fiável" e que, na sua opinião, "está a enfrentar a crise da covid, tanto em termos de saúde como em termos económicos".

Por último, o responsável pela diplomacia espanhola descreveu a vitória de Costa como uma "grande vitória" pela qual se congratula, e "que marca o ritmo na Europa, depois de um chanceler alemão social-democrata", Olaf Scholz, ter subido ao poder em Berlim em dezembro de 2021.

O primeiro-ministro espanhol e secretário-geral do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE), Pedro Sánchez, já tinha felicitado na noite de domingo António Costa pela sua vitória nas legislativas, sublinhando que este tinha optado "mais uma vez por um projeto social-democrata".

"Parabéns, caro António Costa, pela tua vitória. Portugal optou mais uma vez por um projeto social-democrata que combina crescimento e justiça social. Juntos continuaremos a promover nos nossos países e na Europa uma resposta socialista aos desafios que partilhamos", escreveu Pedro Sánchez na rede social Twitter.

O PS alcançou a maioria absoluta nas legislativas de domingo e uma vantagem superior a 13 pontos percentuais sobre o PSD, numa eleição que consagrou o Chega como a terceira força política do parlamento.

A nível nacional, com 41,7% dos votos e 117 deputados no parlamento, quando estão ainda por atribuir os quatro mandatos dos círculos da emigração, António Costa alcança a segunda maioria absoluta da história do Partido Socialista, depois da de José Sócrates em 2005.

O PSD ficou em segundo lugar, com 27,80% dos votos e 71 deputados, a que se somam mais cinco eleitos em coligações na Madeira e nos Açores, enquanto o Chega alcançou o terceiro lugar, com 7,15% e 12 deputados, a Iniciativa Liberal (IL) ficou em quarto, com 5% e oito deputados, e o Bloco de Esquerda em sexto, com 4,46% e cinco deputados.

A CDU com 4,39% elegeu seis deputados, o PAN com 1,53% terá um deputado, e o Livre, com 1,28% também um deputado. O CDS-PP alcançou 1,61% dos votos, mas não elegeu qualquer parlamentar.

A abstenção em território nacional desceu para os 42,04% depois de ter alcançado os 45,5% em 2019.