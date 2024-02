Legislativas 2024. CNE estipula condições do voto antecipado

O CNE anunciou as condições de voto antecipado para as legislativas de março. O voto em mobilidade em todo o território nacional será possível de realizar no dia 3 de março. Antes, os interessados terão de manifestar a intenção de votar em mobilidade entre os dias 25 e 29 de fevereiro, através de via postal ou por email.Para os eleitores com doença que leva a internamento e a presos é necessário mostrar essa intenção ao presidente da câmara municipal onde se está recenseado até ao dia 19 de fevereiro. Entre os dias 26 e 29, o presidente da câmara vai dirigir-se aos estabelecimentos hospitalares e prisionais para a recolha dos votos.Para os portugueses recenseados no estrangeiro, o voto poderá ser feito nos dias 27, 28 e 29 de fevereiro nas embaixadas ou consulados definidos pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros.