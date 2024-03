Montenegro acredita que país é capaz de voltar a crescer a "3, 4 ou 5%"

Num almoço com cerca de 400 empresários em Gondomar (Porto), no penúltimo dia de campanha para as legislativas de domingo, Luís Montenegro falou no que disse ser "a estratégia do próximo Governo".

"Nós conseguimos crescer a 3, 4, 5 por cento, conseguimos. Já conseguimos noutros períodos da nossa história, porque é que a minha geração, a vossa geração hão de estar renitentes quanto à sua capacidade?", questionou, dizendo que o país até tem mais instrumentos tecnológicos, mais financiamento externo e mais qualificações.

Por essas razões, Montenegro disse acreditar muito na capacidade dos empresários e de Portugal.

"Quando me entusiasmo, entusiasmo-me a falar para a criação, para fazer crescer alguma coisa, eu não me mobilizo a falar mal dos outros, eu empolgo-me e dou tudo de mim para crescer, para criar, para sermos um país que vale pena", disse.

No mesmo discurso, Montenegro agradeceu, com ironia, ao líder do PS, Pedro Nuno Santos, ter feito "tão boa publicidade" da proposta da AD de reduzir impostos, apontando esta como "uma das grandes diferenças de modelo económico" entre os dois projetos.

"Uma das coisas mais intrigantes para mim na campanha eleitoral foi ter sido criticado por defender a baixa de impostos", disse, considerando que esta é a forma de "desbloquear a capacidade de crescimento da economia e os baixos salários em Portugal".