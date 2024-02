Sandy Gageiro, Antena1

O pontapé de saída para a campanha do Livre foi uma festa comício foi no Teatro Thalia em Lisboa. Rui Tavares definiu o Livre como a esquerda do futuro, dos direitos humanos, da Europa, da ecologia e acredita que a esquerda está a crescer. A palavra "esperança" foi a mais presente nos discursos. Reportagem de Sandy Gageiro.