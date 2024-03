Pedro Nuno Santos diz que as eleições de 10 de março são decisivas para o futuro dos reformados e dos pensionistas. Ideia sublinhada ao final da tarde numa arruada em Coimbra, onde contou com o apoio da ministra Ana Abrunhosa e da presidente a associação dos Aposentados, Pensionistas e Reformados, Maria do Rosário Gama.

Uma arruada em que o líder do PS se voltou a comprometer com uma solução para as forças de segurança.



Reportagem de João Alexandre