Vice-primeiro-ministro holandês aposta na IL por um "Portugal mais forte e sustentável"

Na reta final da campanha para as eleições de domingo, e numa mensagem vídeo enviada à campanha de Rui Rocha, Rob Jetten argumentou que o liberalismo pode fazer de Portugal mais forte com as políticas fiscais certas para aumentar a competitividade da economia portuguesa e com um sistema de saúde acessível e de qualidade.

O vice-primeiro-ministro holandês insistiu na ideia de que o liberalismo funciona porque traz para o país os melhores investimentos e, em matéria de educação, dá às pessoas liberdade de escolha.

Além disso, tem políticas ambientais fortes que salvaguardam um futuro verde para as gerações vindouras, frisou o governante.

"Eu apoio a Iniciativa Liberal e desejo ao Rui Rocha e a todos os candidatos a melhor das sortes nesta eleição", concluiu.

Mais de 10,8 milhões de portugueses são chamados a votar no domingo para eleger 230 deputados à Assembleia da República.

A estas eleições concorrem 18 forças políticas, 15 partidos e três coligações.