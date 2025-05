Ana Paula Martins acusa o PS de fazer chicana política

Pedro Nuno Santos disse que os dados são preocupantes. Ana Paula Martins respondeu que o PS está a usá-los para fazer "chicana política". Em Vila Real, por onde é cabeça de lista, disse ainda que o partido socialista deixou o Serviço Nacional de Saúde à deriva.





E apesar das críticas a este ministério, Luís Montenegro lançou elogios ao trabalho feito dizendo que esta é uma pasta difícil, em todos os governos.

De manhã, a campanha da AD passou pela feira de Espinho. Questionado pelos jornalistas, Luís Montenegro não confirmou que o PSD tenha feito um convite à Iniciativa Liberal para integrar uma coligação pré-eleitoral como revelou ontem Rui Rocha. O candidato da AD disse não comentar "mexericos".



Pelo mesmo local passaram ainda, esta manhã, as comitivas do PS e do PAN. Também o PPM de Gonçalo da Câmara Pereira, mas o candidato do Partido Popular Monárquico não se chegou a cruzar com Luís Montenegro.