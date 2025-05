André Ventura diz que só trabalha para uma hipótese: ganhar, ganhar, ganhar

Já no jantar comício, de volta a Tavira, André Ventura sentiu-se mal enquanto discursava, foi prontamente assistido e foi levado para o hospital de Faro. O líder parlamentar do Chega e cabela de lista pelo distrito, Pedro Pinto, disse ter a certeza de que Ventura vai voltar à rua já esta quarta-feira e sublinhou o respeito que sentiu por parte dos vários partidos, que concorrem nestas eleições e que desejaram rápidas melhoras ao líder do Chega.













Seguiu-se depois outra ação de rua em Vila Real de Santo António, também no distrito de Faro, círculo onde o Chega venceu no ano passado. Foi uma arruada com cerca de meia centena de pessoas, onde a caravana do partido foi recebida por um, que disse trabalhar desde os 16 anos e que acusou André Ventura de estar a incentivar o ódio.