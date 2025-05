BE acusa Chega de agravar a crise na habitação

Em Loulé, distrito de Faro, onde em 2022 o BE perdeu um deputado, a coordenadora do partido disse que PSD e PS nada fizeram para estancar a especulação imobiliária e acusou o Chega de contribuir para agravar a situação.









Já sobre a maioria das sondagens colocar o BE atrás da CDU com cerca de 3%, Catarina Martins disse que as abordagens que tem tido na rua indicam o contrário. A antiga coordenadora do BE e atual eurodeputada Catarina Martins tem seguido a campanha e, confrontada pela falta de ações de rua, respondeu que acha muito mais interessante ao partido andar a fazer campanha porta-a-porta.





Do algarve, o Bloco subiu depois no mapa e deslocou-se a Peniche. Foi até ao memorial do Forte de Peniche, numa homenagem aos presos políticos e à resistência antifascista. Aí, acompanhada por Fernando Rosas, cabeça-de-lista por Leiria, Mariana Mortágua lançou uma nova acusação ao Chega, dizendo que o partido de André Ventura tem uma obsessão com o BE, um partido que, diz Mortágua, representa a Liberdade, o que explica a paragem hoje neste local.