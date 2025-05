BE acusa IL de ter projetos perigosos para a escola pública

O estabelecimento de ensino onde estudam estes alunos ficou sem condições de segurança e a líder do Bloco de Esquerda aproveitou a situação para dizer que as escolas enfrentam grandes desafios e perigos.





Mariana Mortágua dá como exemplo a Iniciativa Liberal, lembrando que a IL tem no programa a redução de funcionários administrativos.





A escola pública, garante a líder do Bloco de Esquerda, vai continuar a ser uma prioridade para o partido. E este caso, é promessa do BE, não será esquecido.





Reportagem de Nuno Amaral.