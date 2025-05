BE diz que o estado social falhou na proteção aos mais velhos

A coordenadora do Bloco de Esquerda entende que o estado social falhou com os idosos, que, sublinha, não podem ter como único vislumbre o lar ou a institucionalização a partir de uma certa idade. Mariana Mortágua defende que as pensões são importantes e que devem ser aumentadas, mas que é preciso muito mais do que isso.





Já em Lisboa, Mariana Mortágua disse que os partidos de esquerda estão condenados a conversar e a entender-se, uma vez que, acredita, que não vai haver uma maioria absoluta.



Mas avisa, não basta querer ir e chegar ao Governo, é preciso elaborar um programa. "É preciso dizer às pessoas o que vamos fazer", referiu.



A líder do Bloco do Esquerda contestou também as declarações de Rui Tavares que afirmou que Pedro Nuno Santos está a fragmentar os partidos de esquerda.