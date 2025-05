Foto: Inês Martins - Antena 1

A CDU realizou hoje, quinta-feira, o desfile do costume pelo Chiado.



A tradição juntou Paulo Raimundo, Jerónimo de Sousa e Carlos Carvalhas, entre milhares de pessoas.



Em declarações aos jornalistas, Carlos Carvalhas mostrou-se confiante com os resultados da CDU no próximo domingo. O secretário-geral Paulo Raimundo reforça que sentiu um crescimento do apoio de semana para semana.