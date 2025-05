De bicicleta, Rui Tavares defende outro passe que inclua o táxi nas zonas do interior

Apesar de usar vários meios de transporte, incluindo o carro, Rui Tavares veio de bicicleta, junto ao rio, e à entrada para os barcos, no dia da lingua portuguesa, cruzou-se com um rapper brasileiro.





Já no jardim Dom Luís, o candidato falou ao pé do novo cartaz do Livre com as caras dos 3 candidatos a deputados que o partido espera eleger por Lisboa. E a propósito, foi recordado um outro cartaz da AD, que continha um erro, que tinha escrito Passe Rodoviário Verde em vez de Passe Ferroviário Verde. O momento serviu para Rui Tavares defender um novo passe que inclua o táxi nas zonas do interior.





Reportagem de Madalena Salema.