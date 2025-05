De bicicleta, Rui Tavares espera chegar ao destino e lança críticas à IL

Depois de ter visto um outdoor do partido de Rui Rocha com uma bicicleta estática, Rui Tavares disse que os liberais "aceleram, mas não saem do lugar".





Tranquilos, os elementos da campanha do Livre arrancaram junto à Fonte Luminosa, na Alameda Dom Afonso Henriques, e chegaram, sem incidentes, ao Terreiro do Paço. Foram sozinhos, mas Rui Tavares disse esperar chegar ao destino acompanhado por quem quer mais liberdade e um país mais digno.





Já à margem de uma outra iniciativa sobre a Palestina, na Casa do Alentejo, questionado sobre o anúncio de Gouveia e Melo, que será candidato à Presidência da República, Rui Tavares preferiu não fazer comentários para já.





O porta-voz do Livre criticou o momento escolhido e avisou que quem quer ser Presidente da República tem de respeitar os tempos dos vários órgãos de soberania: "estamos em eleições para eleger um órgão de soberania que é a Assembleia da República que vai determinar a formação de um outro órgão de soberania que é o governo da República Portuguesa".





Assim, Gouveia e Melo terá de esperar alguns dias por um comentário de Rui Tavares.