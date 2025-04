Debate das rádios. Partidos com assento parlamentar vão estar frente a frente a 5 de maio

O debate vai ser transmitido em simultâneo pela Antena 1, Observador, Renascença e TSF no dia 5 de maio às 9h30. Vai contar com a presença dos líderes do PSD, PS, Chega, Iniciativa Liberal, PCP, Bloco de Esquerda, Livre e PAN.



As quatro rádios convidaram os líderes do PSD e do PS para um frente a frente, mas Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos recusaram o convite.



A moderação estará a cargo dos jornalistas Natália Carvalho, da Antena 1, Rui Pedro Antunes, do Observador, Susana Madureira Martins, da Renascença e Judith Menezes e Sousa, da TSF.



As eleições legislativas estão marcadas para 18 de maio e a campanha decorre entre os dias 4 e 16 de maio.