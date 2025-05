Debate entre Montenegro e Pedro Nuno Santos visto por mais de 4,4 milhões

Segundo a agência de meios do grupo IPG Mediabrands, o frente-a-frente - transmitido na RTP, SIC e TVI - superou o realizado entre os dois líderes nas eleições de 2024, a 19 de fevereiro desse ano, e que registou uma audiência média de 2,6 milhões de pessoas.

Com um `share` total de 54,1% e moderação de Clara Sousa (SIC), Sara Pinto (TVI) e Hugo Gilberto (RTP1), o debate de quarta-feira entre o líder da AD e o secretário-geral do PS registou maior afluência na SIC, que foi o canal com maior número de telespetadores durante o debate, ultrapassando os 1,3 milhões, contra uma média de 1,2 milhões da RTP1 e de 1,1 milhões da TVI.

A UM dá conta de que os canais de informação (RTP3, SIC Notícias e CNN Portugal) registaram um aumento da sua audiência média quando comparada com o debate de 2024 entre os mesmos líderes políticos: cerca de 270 mil telespetadores optaram por ver o debate através da SIC Notícias (face a 160 mil em 2024), enquanto a CNN Portugal alcançou uma audiência média de 337 mil telespetadores (141 mil em 2024) e a RTP3 de 104 mil telespetadores (41 mil em 2024).

Na quarta-feira, a SIC foi o canal líder em audiências, com um `share` de 16,8%, seguida da RTP1, com um `share` de 16,2%, e da TVI, com um `share` de 15,3%.

Os dados da UM apontam ainda que o debate transmitido na SIC foi o terceiro programa mais visto do dia, atrás do Jornal da Noite da SIC, que teve uma audiência média de 1,6 milhões de telespetadores, e do Jornal Nacional da TVI, que registou uma audiência media de 1,4 milhões de telespetadores.

Os debates televisivos para as legislativas arrancaram a 07 de abril e deveriam ter terminado em 28 de abril, com a transmissão do frente-a-frente entre Montenegro e Pedro Nuno Santos, que acabou por ser adiado para dia 30 devido ao "apagão" de segunda-feira e se realizou nas instalações da Universidade Nova SBE, em Carcavelos.