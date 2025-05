Depois de Pedro Nuno Santos, Ventura chega à campanha de mota

Casaco “motard” vestido – mas camisa e calças de fato por baixo – e capacete na cabeça, mas sentado no lugar do pendura. Ainda assim, rejeita qualquer leitura política. “”, diz, questionado pelos jornalistas.



Sem o pé no acelerador, o líder do Chega recusa também estar à “boleia” de Pedro Nuno Santos, que acusa de se habituar “toda a vida a não cumprir [regras]”. E afasta, igualmente, qualquer contacto pré-eleitoral com a coligação PSD/CDS, insistindo que “o Chega não quer conversa, quer ação”.



Em Castelo Branco, a ação de campanha decorreu com a polícia sempre presente. Ainda antes da chegada de André Ventura, um pequeno grupo de pessoas de etnia cigana esteve no local e acusou o Chega de racismo, mas sem se aproximar. O almoço, ao ar livre e com sandes de porco no espeto no menu, decorreu sem incidentes.