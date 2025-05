Ergue-te quer chegar aos 50 mil votos

O presidente, Rui Fonseca e Castro, traça como objetivo eleger um ou dois deputados. O cabeça de lista por Lisboa quer também que o partido consiga chegar aos 50 mil votos para conseguir apoio financeiro do estado. A repórter Diana Craveiro foi até Lourosa, no distrito de Aveiro, acompanhar um piquenique do partido.











Reportagem de Diana Craveiro