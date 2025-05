Évora: CDU mobiliza-se para reconquistar eleitorado

Ainda em Évora, Paulo Raimundo reagiu às palavras do Presidente da Républica. Marcelo Rebelo de Sousa só quer dar posse a um executivo que consiga viabilizar o programa de Governo no Parlamento. O secretário-geral do PCP diz que está de acordo com o chefe de estado, mas acrescenta que: "não há estabilidade sem garantias de estabilidade para a vida dos portugueses".



De resto, a campanha da CDU contou, esta sexta-feira, com a presença do antigo secretário-geral da CGTP Arménio Carlos que considera que a Aliança Democrática trocou a pele de cordeiro pela de lobo. Declarações que surgem depois da sugestão de Montenegro sobre mexer na lei da greve.



No fim de uma arruada na Amadora, Arménio Carlos atirou-se também ao ministro das infraestruturas Miguel Pinto Luz por causa do impasse nas negociações com a CP para dizer que é um "embuste" e um "cata-vento".