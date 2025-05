Greve na CP. Montenegro diz que é "absolutamente injusta" e admite fazer alterações à lei

O líder do PSD diz que a greve da CP tem fins políticos e partidários e avisa mesmo que o Governo não cede por haver eleições.





À margem de uma acção de campanha, uma visita a uma obra com vista a habitação pública na Figueira da Foz, onde esteve ao lado de Pedro Santana Lopes, Luís Montenegro reagiu assim a esta paralização nos comboios, que não tem serviços mínimos.





Montenegro assegura que o governo fez tudo para evitar esta situação. "Tenho muita pena que as pessoas não percebam o efeito que isto está a ter". E garante que o executivo não vai ceder a "chantagens desta natureza" e negociar sob pressão a 10 dias das eleições legislativas.





Palavras do líder do PSD que, mais tarde, no momento em que saiu fumo branco da chaminé da Capela Sistina no Vaticano percorria as ruas de Fátima bem perto do Santuário.



Numa pequena arruada, o candidato da AD deu beijos e entrou em algumas lojas, mas a decisão sobre o novo Papa acabou por marcar a ação de campanha. Luís Montenegro fala numa "coincidência feliz" e espera que ela possa ser sinal de uma vitória já no dia 18 de maio.





Reportagem de Inês Ameixa.