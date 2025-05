Livre diz que à esquerda não são todos iguais

Ao contrario de PCP e Bloco, Rui Tavares reconhece que a europa vive tempos difíceis e novos desafios que obrigam a investir no armamento, mas pede equilibrio porque o Estado Social não pode ficar para trás.





"É preciso que a europa leve a sua defesa a sério" avisa, "mas isso não pode ser feito à custa do Estado Social, porque o modelo social europeu é uma parte essencial daquilo que faz a diferenciação do nosso continente em relação ao resto do mundo".



Declarações registadas pela repórter Madalena Salema à margem de uma iniciativa do Livre no distrito de Braga.