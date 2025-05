Luís Montenegro diz que é tempo de rematar à baliza e marcar golo

Num almoço com mulheres do PSD e do CDS, na Estufa Fria, em Lisboa, Montenegro pediu o voto das mulheres e disse que está tudo dito nesta campanha eleitoral.





Ainda assim, mais tarde, no comício de encerramento no Campo Pequeno, sublinhou que tem uma liderança transparente e ética: "Nunca ninguém foi tão transparente como eu fui", disse por duas vezes.





O presidente do PSD acenou com um novo aumento extraordinário das pensões, se as contas públicas permitirem, e deixou uma certeza no que toca à imigração: "quem não cumprir as regras, quem não estiver legal vai ter de sair de Portugal".