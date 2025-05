Luís Montenegro: "Eu sinto a responsabilidade de ser o farol deste país"

Luís Montenegro acusou as oposições de andarem à boleia da AD e disse mesmo que são os "profissionais do retrovisor". "Nós podemos dizer que levamos a luz, levamos a lanterna, somos mesmo quem está a iluminar o caminho".



O presidente do PSD respondeu ainda a Pedro Nuno Santos, que tem insistido que uma vitória na AD e uma possível coligação com os liberais é um risco para o futuro, dizendo que "nao vale a pena virem com papões. Só anda com papões quem não tem soluções", referiu.





Já durante a manhã, a AD passou por Viana do Castelo, onde se juntou o cabeça de lista pelo distrito, José Pedro Aguiar Branco. O também presidente da Assembleia da República alertou que está em causa nestas eleições “uma escolha entre Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos” e que este não é tempo para “experimentalismos” ou “aventuras”.