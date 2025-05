Montenegro garante que a AD só será Governo se vencer as eleições

A tarde começou com uma arruada com segurança reforçada e acabou com discursos a partir de uma varanda. O momento foi comparado pelo secretário-geral do PSD, Hugo Soares, aos tempos de Cavaco Silva, que também chegou a discursar ali por já não caber mais gente no interior.





Lá do alto, o líder da AD pediu uma maioria reforçada, deixando a garantia: "Só seremos Governo se ganharmos as eleições". Luís Montenegro insistiu que a AD é a candidatura popular e deixou o aviso sobre o que significa votar nas oposições: "O voto na alternativa à AD é o voto da instabilidade política. É o voto de quem não acredita em Portugal".