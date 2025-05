Montenegro lembra a geringonça para apelar ao voto na AD

Num almoço-comício em Pombal, distrito de Leiria, o presidente do PSD fez uma comparação com o que aconteceu há 10 anos. Em 2015, a coligação Portugal à Frente liderada por Pedro Passos Coelho venceu as eleições, mas António Costa acabou a governar.





"Decidam e pensem qual é o voto que lhe dá estabilidade e que lhes dá o governo que eles querem para não acordarem como aconteceu há 10 anos na segunda-feira com um governo difirente daquele que eles queriam!", disse. Luís Montenegro intensificou o apelo e a sensibilização ao voto. "Só há um dia para tomar a decisão que é soberana. Só há um dia para garantir estabilidade e governabilidade. Esse dia é o dia das eleições."