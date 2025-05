Montenegro promete polícia mais próxima e mais meios e com maior autoridade

Luís Montenegro falava após ter visitado durante hora e meia a Escola Prática de Polícia em Torres Novas, deslocação em que foi acompanhado pelo presidente do CDS, Nuno Melo, e pelo cabeça de lista da AD -- coligação PSD/CDS, Fernando Alexandre, mas não pelos jornalistas.

"Temos uma estratégia que é integrada, coordenada com vista a termos maior proximidade no policiamento e mais visibilidade. De forma mais eficiente e eficaz, queremos diminuir a criminalidade, sobretudo a violenta e, em particular, a criminalidade contra as mulheres vítimas de violência doméstica", declarou o primeiro-ministro.

Luís Montenegro defendeu neste contexto que a sua estratégia "passa também pelo reforço das condições de formação e das condições de acolhimento das vítimas nas instalações das forças de segurança".

"Do ponto de vista do reforço da autoridade, tivemos uma iniciativa legislativa com vista a ter uma penalização maior dos crimes que são cometidos contra os agentes da autoridade, precisamente dando um sinal do reforço daquela que é a capacidade que estes agentes têm de possuir para todos poderem cumprir as regras e para poderem garantir a ordem e tranquilidade pública", completou.