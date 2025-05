No mercado municipal de Coimbra, o que pensam as vendedoras da classe política?

O BE teve, esta manhã, uma ação de campanha porta-a porta, em Leiria. O momento não foi acessível aos jornalistas.





Mas durante o dia, a coordenadora do partido teve oportunidade de comentar as declarações do líder do PSD, Luís Montenegro, que referindo-se à greve da CP falou em injustiça e admitiu mesmo mexer na lei para evitar que o país pare literalmente. Mariana Mortágua diz que estas palavras revelam "bem o programa do PSD e da direita para o país".