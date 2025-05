Foto: Diana Craveiro - Antena 1

A repórter Diana Craveiro foi acompanhar uma caminhada pela zona do Parque das Nações, onde Ossanda Líber tentou convencer um eleitor a não se abster no dia 18 de maio. A Nova Direita candidatou-se pela primeira vez a eleições no ano passado. Conseguiu 0,25% da votação, com 16.442 votos.