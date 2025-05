O partido Pessoas–Animais–Natureza procura eleger um deputado pelo círculo do Porto, onde esteve perto de o conseguir nas últimas legislativas.





A porta-voz do partido, Inês Sousa Real, distribuiu panfletos com as propostas do PAN, acompanhada pelo cabeça de lista no Porto, Hugo Alexandre Trindade. No Mercado do Bolhão, houve quem reconhecesse a candidata, mas, apesar do apoio às causas do PAN, ninguém se comprometeu com o voto.





Reportagem da jornalista Cláudia Godinho.