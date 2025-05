PAN defende baixa médica remunerada a 100% para doentes oncológicos

"É da maior justiça que os doentes que enfrentam a doença oncológica e cuja circunstância muitas vezes é prolongada possam ter acesso à baixa 100 % remunerada", afirmou a porta-voz do PAN.

Inês Sousa Real falava aos jornalistas após uma visita à Liga Portuguesa Contra o Cancro, no Porto, onde se reuniu com representantes do Núcleo Regional do Norte.

Para a porta-voz do PAN é "manifestamente indigno" que os doentes oncológicos tenham de trabalhar.

De acordo com o presidente da Liga Portuguesa Contra o Cancro do Porto, Vitor Veloso, esta é uma das principais preocupações da Liga, lembrando que um doente com cancro "é um doente muito especial" do ponto de vista social, emocional e conómico.

"É uma doença prolongada, é uma doença que tem tratamentos às vezes um bocadinho violentos e, consequentemente, é humano e é lógico", assinalou.

A par da revisão da remuneração das baixas médicas, Inês Sousa Real defendeu a necessidade de se revisitar o regime dos benefícios fiscais destes doentes.

"É da mais elementar justiça para estas pessoas que tantas vezes veem a sua vida não só em suspenso por conta dos tratamentos, mas também depois com grande dificuldade de integração do ponto de vista social e laboral, após o ciclo de tratamentos", referiu.

Inês Sousa Real reforçou ainda a necessidade dos partidos estarem "ao lado" de instituições como a Liga Portuguesa Contra o Cancro, que tem "cumprido um papel que é tantas vezes do Estado" seja ao nível de rastreios, como do acompanhamento dos doentes.

"O Estado tem de começar a olhar para aquilo que são as legítimas reivindicações da Liga no que diz respeito à doença oncológica", acrescentou, assegurando que o PAN fará das preocupações "uma prioridade no próximo mandato".