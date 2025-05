PAN precisa de grupo parlamentar para marcar mais pontos

É uma garantia deixada depois de o cabeça de lista do PAN, no Porto, Alexandre Trindade ter conseguido marcar um golo numa barraquinha na festa.





Em dia de jogo grande entre o Benfica e o Sporting, o partido passou pela Festa da Senhora da Hora para falar com a população, depois de um encontro com casa cheia, num café do Porto, com membros e apoiantes do PAN.



Antes disso, a comitiva visitou a associação Pecaninos, em Paços de Ferreira, onde ouviu os desafios enfrentados pela instituição. Inês Sousa Real assistiu ainda a um jogo de andebol feminino em Paredes, sublinhando a importância de promover o desporto.