PAN quer dar voz a quem não a tem no dia do silêncio

Inês Sousa Real esteve na Sociedade Protetora dos Animais, em Lisboa, para falar sobre a necessidade de criar um SNS Animal, dando assim voz aos animais.

A porta-voz do PAN visitou também a associação CRESCER, que tem sido pioneira na implementação da solução Housing First para pessoas vulneráveis e em situação de sem-abrigo. Dulcineia vive numa casa do programa Housing First há quatro anos e garante que o projeto mudou a sua vida. Mora acompanhada do gato Miau, o seu melhor amigo.





Inês Sousa Real define como prioridade a retoma de políticas de habitação, incluindo para pessoas em situação de sem-abrigo, e apela a um maior financiamento para projetos Housing First.



No final deste dia mundial do silêncio, Inês Sousa Real esteve ainda no Campo Grande, em Lisboa, reunida com a Plataforma "Aeroporto Fora, Lisboa Melhora", onde falou na importância de travar os voos noturnos que provocam poluição sonora no centro da capital.