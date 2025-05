PAN visita associações de animais para pedir um SNS Animal

Esta manhã, na região do Porto, a porta-voz do Pessoas–Animais–Natureza, Inês Sousa Real, visitou duas associações de proteção animal, acompanhada pelo cabeça de lista do partido no Porto, Hugo Alexandre Trindade.





As associações denunciaram dificuldades financeiras, uma elevada procura de ajuda por parte das famílias e poucas adoções. Inês Sousa Real destaca a importância da criação de um Serviço Nacional de Saúde para os animais, financiado com verbas atualmente destinadas à tauromaquia. Para a concretização do SNS Animal, o apoio das faculdades de Medicina Veterinária seria essencial.





Reportagem de Cláudia Godinho.