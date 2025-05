PCP vai apresentar moção de rejeição do programa do Governo

O líder dos comunsita considera que mesmo não conhecendo o programa da AD já sabe que passa linhas que o PCP não aceita.





"Não podemos ficar à espera e temos de fazer tudo o que está ao nosso alcance para travar o desmantelamento do SNS, o assalto à Segurança Social, às alterações laborais, o processo de privatizações que está em curso. E a primeira iniciativa para travar isso é a apresentação de uma moção de rejeição ao programa do Governo", anunciou Paulo Raimundo em conferência de imprensa na sede nacional do PCP, em Lisboa