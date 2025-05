Pedro Nuno Santos acusa Luís Montenegro de andar em ziguezague

O secretário-geral do Partido Socialista aproveitou a expressão usada pelo candidato da AD no debate televisivo e acusou-o de andar em ziguezague no caso Spinumviva e desde que começou a governar. "Esse sim esconde-se, engana, mente aos portugueses", disse.





No Politécnico de Viseu, perante 400 apoiantes, Pedro Nuno Santos garantiu que não entrou mascarado nesta campanha e carregou nas críticas ao trabalho do governo. Diz ter sido quase um ano de governação perdido com reflexo nos números da economia.





"No último ano do governo do PS, o investimento público e privado cresceu mais, as exportações cresceram mais, o emprego cresceu mais e a dívida pública caiu mais. Este governo diz que está a transformar o país. Eles estão a travar o país", sublinhou.





Pedro Nuno Santos fala num primeiro-ministro e candidato cheio de truques e, apesar das sondagens, mostra-se confiante para as duas semanas de campanha.





Reportagem de João Alexandre.