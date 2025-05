Pedro Nuno Santos admite "preocupação" com acesso à habitação e pede "mobilização"

"Temosque é preciso fazer", disse, em declarações à Antena 1, Mariana Vieira da Silva, alinhada com Pedro Nuno Santos que, aos jornalistas, também sublinhou a importância de garantir que o eleitorado está mobilizado a 18 de maio:Esta é, aliás, segundo o secretário-geral do PS, a prioridade para a reta final da campanha, com Pedro Nuno Santos a afirmar-se "concentrado" em repetir aos eleitores que "é mesmo possível viver melhor em Portugal".

Mas, foi precisamente numa das nas ruas da freguesia lisboeta que surgiu o confronto com a realidade, por parte de um morador: "[Eu e a minha mulher] Fomos expulsos de uma casa. Estamos a pagar uma renda de 620 euros com uma reforma de 700. Eu não consigo sobreviver a isso", disse ao líder do PS, que respondeu: "Eu sei. Vamos tentar ajudar também, tenho muita esperança. Vamos conseguir ajudar as pessoas".





E, foi depois de questionado sobre as notícias que dão conta de que há cada vez mais pessoas a procurar abrigo nas urgências hospitalares para evitar dormir na rua, que o ex-ministro da Habitação avançou com um objetivo em jeito de promessa: "Nós queremos repor o apoio às rendas às nossas famílias para que elas não percam as suas casas".





"A habitação é uma preocupação para nós. O Governo disse que também era uma preocupação para eles, mas, ao mesmo tempo que o diziam, cortaram o apoio ao arrendamento a mais de 40 mil famílias que hoje estão a cortar na alimentação para segurar as casas. E outras não conseguiram mesmo segurar as casas", disse ainda Pedro Nuno Santos, numa manhã em que, a poucos metros do Palácio de Belém, fintou as perguntas dos jornalistas sobre o presidente da República, a governabilidade ou a irritação do primeiro-ministro após as questões sobre o tema Spinumviva: "É a força do voto. O PS vai ganhar e o PS vai governar".











Reportagem de João Alexandre