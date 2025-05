Projeção da abstenção. Universidade Católica prevê 36% a 42%

Estes números significam a possibilidade de redução da abstenção, na melhor das hipóteses, em mais de quatro pontos percentuais. No pior cenário, a abstenção aumenta em 1,8 por cento em relação a 2024.



Nas eleições de 10 de março de 2024, a abstenção no território nacional e estrangeiro foi de 40,16 por cento, o que correspondeu a 4,3 milhões de eleitores.





Foi, ainda assim, uma taxa menor do que aquela registada nas legislativas anteriores, apenas dois anos antes.







No ano passado, o município com o valor de abstenção mais elevado foi a Ribeira Grande, enquanto aquele com o menor valor foi Sardoal.





A estimativa de participação do Centro de Estudos e Sondagens de Opinião (CESOP) da Universidade Católica Portuguesa para a RTP foi calculada com base nos resultados de participação eleitoral às 16h00, divulgados pela Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna.