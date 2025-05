PS pressiona AD sobre acordo com IL e diz que coligação está de "cabeça perdida"

Foto: João Alexandre - Antena 1

“Eles estão de cabeça perdida, eles dizem coisas diferentes, na coligação. No PSD querem a IL, o CDS não quer. Eles estão completamente de cabeça perdida”, disse Pedro Nuno Santos, no final de uma visita à Feira de Espinho.



Na terra onde cresceu Luís Montenegro, os socialistas conseguiram mobilizar apoiantes para uma ação de campanha onde o líder do PS recebeu, sobretudo, palavras de apoio, mas também lamentos sobre questões relacionadas com as pensões ou com o acesso À habitação.



"Estou sozinha. Estou num quarto a pagar 340 euros. Não se admite, é uma vergonha", dizia Dalila Santos, reformada e uma das várias pessoas que tentaram abordar o secretário-geral socialista durante a visita de cerca de 30 minutos à feira onde Pedro Nuno Santos aproveitou para insistir nas críticas à AD: "Nós temos bem a memória do que fizeram quando tivemos uma crise financeira. Eles atacaram quem trabalha e quem trabalhou".



Quanto às notícias sobre as tentativas de entendimento entre da AD com a IL ainda antes das eleições, o líder socialista diz-se pouco surpreendido.



"Fiquei surpreendido foi com a forma que nós estamos a ser recebidos na Feira de Espinho. Isso sim é que me surpreendeu. A força é extraordinária e últimos dias têm sido impressionantes", respondeu Pedro Nuno Santos, que, dia após dia, repete que as ruas têm dado razão a quem acredita na vitória do PS para evitar uma "mistura explosiva" que o líder socialista observa no diálogo entre os partidos à direita.