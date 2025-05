PS quer ser "porto seguro" contra AD e aponta campanha "em crescendo"

Foto: João Alexandre - Antena 1

"A AD herdou um país a crescer e deixa-nos um país a cair. Mas, a AD também falhou naquilo que também não podia falhar, que era na saúde dos portugueses", disse o líder do PS, ao almoço, para acrescentar que, no entender dos socialistas, num cenário de coligação entre a AD e a Iniciativa Liberal, o resultado seria ainda pior: "Iam aproveitar essa crise para atacar o nosso Estado Social. O PS é um porto seguro".



Da "austeridade de Passos Coelho" à pandemia, salienta, foram os governos do PS que conseguiram resolver os problemas: "É com o PS que o povo pode sempre contar. Temos a competência, temos a experiência e temos a sensibilidade social".



Quanto às sondagens, o secretário-geral do PS contraria os números e fala de uma campanha a crescer até ao dia das eleições: "Em crescendo e a acelerar para a vitória", disse, ainda ao volante.