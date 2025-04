Sondagem da Universidade Católica. AD descola do PS e dissipa-se o cenário de empate técnico

Isto ao contrário do Partido Socialista, que parece estar a resvalar, obtendo um resultado de 26 por cento, menos um ponto percentual do que no mês passado.



O Chega obterá 19 por cento dos votos, mais dois pontos percentuais do que em março.



Já a Iniciativa Liberal, apontada como quarta força política nesta estimativa, recua nas intenções de voto dos portugueses com seis por cento - em março foram oito por cento. Seguem-se o Livre, com uma previsão de cinco por cento, semelhante à da última sondagem, um ligeiro aumento para a CDU, com quatro por cento - em comparação com os três por cento em março - e recuos para o Bloco de Esquerda, com três por cento, contra os anteriores cinco por cento, e PAN, com um por cento (dois por cento na anterior sondagem).



Estima-se ainda quatro por cento de votos brancos, nulos ou noutros partidos.



A sondagem aponta para 15 por cento de indecisos, igualando a anterior percentagem. À pergunta “Qual a possibilidade de alterar o seu sentido de voto até ao dia das eleições?”, apenas 56 por cento disseram já não mudar, enquanto 44 por cento não fecham totalmente a porta a essa possibilidade.



Ainda relativamente à firmeza no voto, a percentagem difere expressivamente de partido para partido. Por exemplo, apenas 15 por cento dos inquiridos que responderam votar no Livre “já não mudam”, enquanto dos que tencionam votar na CDU a percentagem sobe para 76 por cento. “Partidos como o Livre, o Bloco de Esquerda, a Iniciativa Liberal ou o PAN estão muito mais expostos a alterações do que forças partidárias como a CDU, a AD ou o PS”, refere o CESOP.



Segundo a última análise do Centro Estudos e Sondagens de Opinião, “não são apenas os indecisos que ainda se podem decidir, mas também muitos dos decididos que ainda poderão mudar de ideias”.

O que seria melhor para o país?



A maioria dos inquiridos acredita que um governo apoiado por PSD, CDS, PPM e outros partidos à direita seria o melhor para o país como resultado das eleições de 18 de maio (26 por cento). De acordo com a sondagem, um executivo apoiado pelo PS e partidos à esquerda é a segunda opção preferida (18 por cento). No entanto, 17 por cento dos inquiridos não sabem ou não respondem.



Dos entrevistados com intenção de voto na AD, 46 por cento acreditam que um governo de maioria absoluta liderada pelo PSD seria a melhor país, contra 38 por cento dos inquiridos com intenção de voto no PS que acreditam num governo de maioria absoluta socialista como a melhor solução para Portugal.

Quem deve governar?



Se não houver uma maioria absoluta, quem deve governar? Para 56 por cento dos portugueses inquiridos, deve ser o “partido mais votado”, ao passo que para 37 por cento que responderam à questão deve ser “quem conseguir apoio maioritário no Parlamento”.



Dos restantes sete por cento, seis por cento disseram não saber e um por cento não responderam. Luís Montenegro visto como melhor primeiro-ministro

Previsão de vitória



Ficha técnica



Este inquérito foi realizado pelo CESOP-Universidade Católica Portuguesa para a RTP, Antena 1 e Público entre os dias 21 e 24 de abril de 2025. O universo alvo é composto pelos eleitores residentes em Portugal. Os inquiridos foram selecionados aleatoriamente a partir duma lista de números de telemóvel, também ela gerada de forma aleatória. Todas as entrevistas foram efetuadas por telefone (CATI). Os inquiridos foram informados do objetivo do estudo e demonstraram vontade de participar. Foram obtidos 1215 inquéritos válidos, sendo 45% dos inquiridos mulheres. Distribuição geográfica: 32% da região Norte, 21% do Centro, 33% da A.M. de Lisboa, 6% do Alentejo, 4% do Algarve, 2% da Madeira e 2% dos Açores. Todos os resultados obtidos foram depois ponderados de acordo com a distribuição da população por sexo, escalões etários, região e comportamento de voto com base nos dados do recenseamento eleitoral e das últimas eleições legislativas. A taxa de resposta foi de 26%*. A margem de erro máximo associado a uma amostra aleatória de 1215 inquiridos é de 2,8%, com um nível de confiança de 95%.



*Foram contactadas 4754 pessoas. De entre estas,1215 aceitaram participar na sondageme responderam até ao fim do questionário.

