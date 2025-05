Trouxemos a vida e a denúncia das injustiças para a campanha -- Paulo Raimundo

Numa arruada que juntou milhares e em que participaram os antigos líderes do PCP Carlos Carvalhas e Jerónimo de Sousa, o atual secretário-geral mostrou-se confiante, quer em declarações aos jornalistas quer no discurso final, de um crescimento da CDU no dia 18, face à forma como decorreu a campanha.

"Trouxemos a vida para a campanha eleitoral e trouxemos o elemento fundamental, que é a denúncia da injustiça, das desigualdades e do seus responsáveis, porque a desigualdade e a injustiça não caem do céu. E é exatamente para quebrar com a injustiça, para quebra com a desigualdade que aqui estamos", disse, quando discursava.

Paulo Raimundo voltou a reclamar para a CDU "o porto seguro", "a força de coerência" e de "gente séria", onde todos os votos contam.

"Votem pelas vossas vidas, votem contra os vossos problemas. Deem força à CDU que aí está a força das vossas vidas", apelou Paulo Raimundo, pedindo um voto de protesto contra o atual estado de coisas.

No meio da arruada, aos jornalistas, o secretário-geral do PCP considerou que aquela descida do Chiado era "uma grande demonstração de força", acreditando que a campanha foi "sempre a crescer", apontando para aquela ação como prova disso mesmo.

"Acho que é notório esse crescimento, quer do ponto de vista da nossa própria mobilização, mas acho que essa nem é a questão fundamental. O que é fundamental é esse crescimento do apoio das pessoas que estão a acreditar e a confiar na CDU", disse Raimundo, durante a última ação de campanha da CDU em Lisboa.

A tradicional descida do Chiado juntou milhares de militantes e simpatizantes.

O antigo secretário-geral do PCP, Carlos Carvalhas, acompanhou a descida do Chiado, a que se juntou, quase no final do percurso, o antecessor de Paulo Raimundo, Jerónimo de Sousa.

No momento de se juntar à arruada, Jerónimo foi recebido com um forte abraço do atual líder comunista.

"Vamos a eles, vamos a eles, com força", disse Raimundo a Jerónimo de Sousa.