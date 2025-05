Ventura não esclarece cenários pós-eleições, diz que Chega "não vai ficar atrás"

Foto: Teresa Borges - Antena 1

Em Évora, o líder do Chega voltou a não esclarecer o que irá fazer num cenário de derrota, insistindo que “o Chega não vai ficar atrás, vai vencer as eleições”.



No Alentejo, com o cabeça de lista por Évora, Jorge Galveias, ao lado. André Ventura quis falar de saúde, para acusar Luís Montenegro de “maquilhar as listas de espera e o acesso às urgências”. Questionado pelos jornalistas, o presidente do Chega diz que quer acabar com as chamadas para a linha SNS 24 antes de um doentes se deslocar a uma urgência e promover “uma fixação de médicos e enfermeiros no SNS”.



A menos de uma semana das eleições, carregou também nas críticas a Luís Montenegro. "Eu aconselhava ao primeiro-ministro menos voleibol, menos mergulhos na praia e mais idas aos hospitais e centros de saúde para ver a realidade que efetivamente se passa no país", afirmou.



No arranque da segunda semana de campanha, André Ventura intensificou a agenda, com nova aposta nas ações de rua. Esta segunda-feira, participou em três arruadas. Em Portimão, distrito de Faro - um dos círculos em que o Chega venceu nas legislativas do ano passado - foi recebido pela maior e mais participada arruada desde o início da campanha.