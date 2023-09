Líder do PS/Açores diz que há "sensação crescente de desconfiança" no Governo açoriano

"Este Governo tem um grave problema de confiança, de confiança pelos vistos entre as diversas fações que o compõem, mas isto já nós sabíamos. E, há cada vez mais um problema de confiança na capacidade e na competência do Governo Regional de liderar um processo de conduzir a nossa região, neste tempo difícil que vivemos, e de usar a autonomia como instrumento para melhorar a vida das pessoas", sustentou.

Vasco Cordeiro falava em Vila Franca do Campo, na reunião da Comissão de ilha de São Miguel do PS, numa intervenção, aberta à comunicação social.

O presidente do maior partido da oposição no arquipélago adiantou que tem recebido "na rua, em reuniões, em telefonemas" e "nas conversas de rua" "cada vez mais as preocupações" transmitidas pela população em relação "à capacidade" do Governo Regional.

Há "um sentimento de desilusão, de certa forma de perda de confiança no atual Governo Regional para fazer aquilo com que se comprometeu", vincou Vasco Cordeiro, que presidiu ao Governo Regional (de 2012 a 2020).

O presidente do PS/Açores assinalou que, entre "os numerosos exemplos" das críticas à ação governativa do Governo Regional, "uma das principais preocupações" é "a questão da educação", alertando para situações como "a falta de professores" e de "assistentes operacionais", "atrasos na distribuição de equipamentos informáticos" e "falta de obras" em estabelecimentos de ensino.

E "sobretudo o que se percebe é uma ausência total de consciência da parte do Governo Regional e, nomeadamente, da secretaria regional da Educação quanto a essas situações e ao drama que muitas famílias vivem" no setor da educação, acrescentou Vasco Cordeiro.

Na intervenção, o líder do PS/Açores exemplificou como outra "preocupação da população açoriana" a questão da saúde, acusando o Governo Regional de coligação de "não fortalecer" o Serviço Regional de Saúde e de "agravar as dividas dos três hospitais" da região, localizados em São Miguel, Terceira e Faial.

"Não podemos ter na região um serviço de saúde para ricos e um serviço de saúde para pobres. Há necessidade de ter uma atenção especial quanto ao Serviço Regional de Saúde", apontou, ainda, o líder regional do PS/Açores.

Vasco Cordeiro disse, também, que os açorianos e as famílias estão "preocupadas" com a questão da habitação, devido à subida das taxas de juro, tendo referido que nesta matéria o Governo Regional "não tem" manifestado capacidade para resolver o assunto, alegando que "todos os meses aumenta a angústia das famílias açorianas que vêm as prestações a subirem".

"O Governo Regional comprometeu-se a investir um milhão de euros, neste ano, no programa, denominado CreditHab, para apoiar as famílias afetadas pelo aumento das taxas de juro do crédito à habitação. Mas, de acordo com os apoios publicados até à data, o Governo apenas conseguiu pôr em funcionamento 170 mil euros", denunciou.

Vasco Cordeiro frisou que os Açores "estão a ficar para trás na componente das famílias, economia e empresas", alegando, ainda, incapacidade do Governo Regional no reforço do investimento com vista à criação de novas creches e disponibilidade em lares de idosos.

"Em dois anos e meio este Governo trouxe de dívida para a região mais cerca de mil milhões de euros", vincou, ainda, Vasco Cordeiro.