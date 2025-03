Eleições Madeira 2025 - Abstenção. Projeção da Universidade Católica prevê entre 41 e 47% de abstenção

A estimativa de participação foi calculada com base nos resultados de participação eleitoral às 16h00 divulgados pela Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna e não com base na sondagem à boca da urna.





Nas últimas eleições regionais, em 2024, a abstenção foi de 46,60%. Em 2023, a abstenção foi de 46,65% e em 2019 a abstenção ficou pelos 44,50%.