Presidenciais 2021. Ana Gomes à Antena 1: "Isto não pode ser uma coroação"

Ana Gomes recusa que tenha sido um argumento populista e insiste que Marcelo deveria ter sido mais interventivo para garantir o funcionamento da justiça.A militante socialista acusa Marcelo de inércia perante os atrasos na justiça, em especial no caso que envolve o antigo presidente do Banco Espírito Santo e vai mais longe ao dizer que o Presidente da Republica tem que fazer mais pelo combate à corrupção.Nesta entrevista à Antena 1, a candidata presidencial também criticou Marcelo por não realizar ações de campanha, nem tempos de Antena, sublinhando que estas presidenciais não são uma coroação, mas sim eleições democráticas. Quanto à luta com André Ventura pelo segundo lugar, Ana Gomes assegura que a única ambição é ser eleita presidente. E diz ainda que não se coloca o cenário de desistências à esquerda, a favor da sua candidatura.Ana Gomes, militante socialista, candidata independente com o apoio do PAN e do Livre, diz que se o PS tivesse tido um candidato próprio, provavelmente não teria avançado.Entrevista conduzida pela editora de política da Antena 1, Natália Carvalho